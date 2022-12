A Estado Islámico se le volaron 26 rehenes en Siria

Estuvieron más de tres semanas en poder de los extremistas. Oportunidad de ser libres les llegó cuando el yihadista que los custodiaba fue vencido por el sueño.

La fuga se produjo en la misma región donde en las últimas semanas cerca de 130 personas han sido ejecutadas por terroristas.

Los afortunados civiles llegaron a la ciudad de Al Qariatain en un autobús. Allí, fueron alzados en hombros y aclamados por los habitantes, que los acogieron con gritos de júbilo y tirándoles arroz.

"Mi alegría es indescriptible. No quiero nada más de la vida, he vuelto con mis padres", dijo un joven de 20 años llamado Manag.

Sin embargo, la dicha no es completa pues 13 jóvenes siguen en poder del grupo terrorista. Sus familias, angustiadas, no saben aún nada de ellos.

La semana pasada, Estado Islámico cometió otra grave masacre en Siria.

Estado Islámico ejecutó a 116 personas en Siria tras perder Al Raqa,...