A este avión chino se le desprendió un trozo de turbina en pleno vuelo

Cubría la ruta Sídney - Shanghái, cuando pasajeros quedaron aterrados por un fuerte ruido y el olor a quemado.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran una ancha fisura en la pared de la turbina, como perforada por un abrelatas gigante.



China Eastern MU736 Sydney-Shanghai safely returned to SYD after left engine failure. pic.twitter.com/edKRGQCcB6 — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) June 11, 2017

Un pasajero no identificado indicó al Channel Seven: "Estábamos en el aire, y de repente oímos un ruido tipo 'z-z-z-z-z', era muy muy fuerte. Y olía a quemado". "Me asusté mucho, si, estábamos aterrados".

En medio de la emergencia, la tripulación ordenó despejar los asientos cercanos a la turbina afectada y regresó al aeropuerto. Nadie resultó herido.

"La tripulación observó la situación anormal del motor izquierdo y decidió regresar al aeropuerto de Sídney inmediatamente", indicó una portavoz de China Eastern. El aparato, un Airbus A330, "está siendo examinado", precisó la vocera.

Otro pasajero dijo a Channel Nine que "el ala a mi izquierda comenzó a hacer un enorme ruido y despejaron todos los asientos" vecinos.

China Eastern indicó que todos los pasajeros del avión siniestrado fueron transferidos a otros vuelos previstos el lunes.