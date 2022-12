A golpes terminó marcha en Caracas mientras TSJ rechazó recurso de fiscal para frenar Constituyente

Tras la decisión, Luisa Ortega, considerada ahora como “traidora” por oficialistas, impugnó nombramiento de 33 magistrados del tribunal elegidos por chavistas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, declaró "inadmisible" el recurso que presentó el pasado jueves la fiscal Ortega, una veterana partidaria del chavismo.

Al mismo tiempo, unos 200 seguidores del gobierno y opositores se concentraban en los alrededores del TSJ, coreando consignas a favor y en contra de la Constituyente, lo que degeneró en gritos de acusaciones mutuas e intercambio de golpes.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Parlamento, había llamado a sus seguidores a acudir este lunes a formalizar su adhesión al recurso de la fiscal en la sede del TSJ, pero sus accesos fueron bloqueados por militares.

"No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza", declaró la joven manifestante María Rodríguez.

Con una Constitución en la mano, una chavista vestida de rojo les gritaba a los opositores: "Fuera, las calles son del pueblo, no de la burguesía, aquí lo que hay es revolución".

La MUD descartó participar en la Constituyente al considerarla un "fraude" con el que -asegura- el chavismo pretende hacer una Carta Magna "a la cubana" para perpetuarse en el poder.

Luego de que Maduro convocó el 1 de mayo a ese proceso, la oposición escaló las manifestaciones para exigir su salida del poder. En dos meses y medio, estas protestas dejan 67 muertos, cientos de detenidos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía.

“Ustedes tienen el derecho y el deber de rebelarse”: Leopoldo López a... "¡Inepta e ineptos!"

La Sala Electoral del TSJ, ante la que Ortega presentó el recurso de "nulidad", argumentó que lo rechazó porque contenía una "inepta acumulación de pretensiones".

Para el vicepresidente legislativo, el opositor Freddy Guevara, "eso refleja dos cosas: le tienen miedo a la movilización del pueblo y están profundizándose las divisiones dentro del chavismo".

La sentencia "despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales. Por cierto: lo de 'inepta acumulación', además de una excusa para justificar la decisión, es un claro intento de desprestigiar a la fiscal", opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.

Ortega, en su acción legal, cuestionó la actuación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, al precisar que la convocatoria a la Constituyente y la definición de su sistema de elección no eran potestad de Maduro sino de los venezolanos tras consulta en referendo.

Desafiando abiertamente Maduro, la fiscal, quien es apoyada por figuras del chavismo críticas al gobierno, llamó a los venezolanos a oponerse a la Constituyente porque, según ella, violenta la democracia, la "progresividad" de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.

El presidente socialista, quien ha tildado de "traidores" a esos chavistas críticos, aseguró el domingo que la fiscal se convirtió "en la líder de opinión de los sectores opositores" a la Constituyente.

Maduro dice que hay "conspiración de traidores y traidoras" contra la... "Cada convocatoria de la derecha a la violencia, es derrotada por la propuesta de paz, sus desprestigiados 'dirigentes' no aprenden. Ineptos", dijo el poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente.

Más presión

Pero la oposición reaccionó prometiendo más calle. "Mucha gente se quedó sin poder adherirse, porque se declaró inadmisible (el recurso) pero la esencia es presionar para que se revele el rostro del opresor", agregó Guevara.

"La conducta del gobierno hacia la fiscal sigue subiendo el volumen para que la comunidad internacional termine de entender la gravedad de la crisis venezolana", aseguró el líder opositor Henrique Capriles.

Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999 impulsada por el expresidente Hugo Chávez, tras cuyo fallecimiento fue elegido Maduro en 2013.

La Constituyente para esa Carta Magna fue convocada tras un referendo y luego el nuevo texto fue también consultado en las urnas, por lo que Ortega y otros chavistas aseguran que la iniciativa de Maduro "destruye" el legado de Chávez.

Según la oposición, el sistema electoral planteado es "fraudulento" y permitirá al chavismo el control de la Asamblea Constituyente, un "suprapoder" que podrá emitir decisiones por encima de todas las instituciones y leyes.

Dirigentes del gobierno ya le pusieron fecha a una destitución de la fiscal: el 30 de julio, cuando sea elegida la Constituyente.