A hombre que violó a adolescente le dieron solo 45 días de cárcel

La insólita sentencia a un joven que admitió la violación de una niña de 14 años desató una oleada de indignación en Estados Unidos.

La juez, Jeanine Howard, es objeto de duros cuestionamientos luego de que privara de la libertad, por solo 45 días a Sir Young, un joven de 18 años que admitió haber abusado de una compañera de clase en 2011.

Para la funcionaria judicial dicha reclusión y un periodo de 5 años de libertad condicional son suficientes para saldar la deuda de Young con la justicia, frente a un delito que normalmente conlleva una pena cercana a los 20 años de cárcel.

Pero lo que más ha causado conmoción es que Young está obligado a prestar 250 horas de servicio comunitario en un centro de víctimas de abuso sexual, donde las directivas ya anunciaron que no es bienvenido

La jueza defendió al acusado, a quien señaló de no ser el típico abusador. Por el contrario, Howard culpó a la victima de ser promiscua, en vista de que los informes médicos señalaron que ha tenido tres compañeros sexuales y que dio a luz a un niño,

La joven víctima, quien tiene actualmente 17 años, aseguró que está sorprendida con el veredicto. "Me impacto que una jueza, alguien en quien confiaba con este caso, iría a mis espaldas, para hacer estas acusaciones de las que no sabe nada", declaró la agraviada.

Ante las fuertes críticas que surgieron tras la sentencia, la jueza decidió apartarse del caso, pero aseguró que mantiene su decisión.