A los puños terminó reclamo a venezolano que vendía alfajores dentro de un bus

Comenzó cuando un pasajero, que estaba sentado la parte de atrás, lanzó duras críticas contra el joven comerciante. Sucedió en Lima, Perú.

Luego de unos minutos, mientras ofrecía sus productos y contaba su historia, el pasajero peruano lo interrumpió y le vociferó “ya conozco ese cuento, es lo mismo cada vez que me subo”.

Ante el comentario del hombre, una usuaria de origen venezolano se levantó y le gritó “cállate, tu no conoces la verdad de lo que pasa en Venezuela, no hables de lo que no sabes”.

Además, la mujer le dijo que era venezolana hija de padres peruanos y que habían vivido en el país vecino, pero que regresaron a Perú tras la dura crisis que atraviesa el país.

Ante la fuerte y acalorada discusión, la pasajera le lanzó un golpe en la cabeza y el hombre que le respondió con una patada. Después, otro usuario intervino y se fue a los puños con el hombre hasta que cayeron al piso.

Finalmente, uno de ellos se bajó del vehículo de transporte público.