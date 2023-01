A metralleta y con bombas molotov matan a 25 personas en un bar de Veracruz

Trece personas quedaron heridas de gravedad por el ataque contra el sitio conocido como ‘El caballo blanco’. Gobierno prometió que masacre no quedará impune.

Según autoridades, uno de los presuntos autores del ataque es 'la Loca', a quien habían capturado en julio pasado y 48 horas después quedó en libertad.

Veracruz es uno de los estados más violentos de México con una lucha encarnizada entre diversos grupos delictivos que luchan entre sí para controlar el narcotráfico y otras actividades criminales.

En lo que va de año han muerto por actos violentos más de 1.600 personas en esa zona de México, lo que hace una media de siete muertos al día.

En su cuenta de Twitter el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó: "así como en Minatitlán dimos con los responsables, el artero crimen de hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune. En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos".

El bar nocturno ‘El caballo blanco’ fue atacado el martes a las diez de la noche cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralletas por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov que causaron la muerte de 16 hombres y 9 mujeres, según medios locales.

Otras 13 personas se encuentran en estado grave, informó la Fiscalía General del estado de Veracruz, situado en el sureste del país en pleno golfo de México.

El caballo blanco es un popular bar situado en la localidad de Coatzacoalcos, en la calle Román Martín en la colonia Palma Sola.

Los autores del ataque entraron en el local, que ofrece todo tipo de atracciones para adultos, y dispararon a bocajarro para después incendiar el mobiliario con las denominadas bombas molotov, conforme a las citadas fuentes.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz aclaró que "se coordina con autoridades para el esclarecimiento" de lo ocurrido en un bar del puerto de Coatzacoalcos, en el sur del estado de Veracruz.

"Trece personas se encuentran lesionadas gravemente como consecuencia de los hechos, quienes ya reciben atención médica en distintos hospitales del Sector Salud", añadió la nota.

La Fiscalía agregó que mantiene comunicación permanente con el Mando Único de la Zona Sur del Estado para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

La mayoría de los actos violentos en el estado de Veracruz se producen como consecuencia de la guerra entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, dos de los principales grupos narcotraficantes que operan en el estado.

Una de las masacres más recientes ocurrió en la noche del pasado 19 de abril de 2019 cuando fueron asesinadas 14 personas en una fiesta de cumpleaños en Minatitlán.

En mayo se detuvo a Adrián, alias ‘el Pelón’, como presunto autor material de la masacre que conmocionó al país ya que la mayoría de las víctimas eran mujeres además de un bebé al que remataron en el suelo.

Este nuevo acto de violencia sucede cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada porque en lo que va de año se han vuelto a alcanzar cifras récord de violencia.

Veracruz y el estado de Tamaulipas, en el norte del país, son dos de los estados más violentos por la lucha entre sí de los carteles de narcotraficantes.