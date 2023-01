“A mí me da asco”: mujer insulta a pareja de lesbianas que se dio un beso

No toleró las muestras de cariño que dos chicas intercambiaron en un sistema de transporte público y las comenzó a tratar mal.

El hecho sucedió en el metro de Barcelona. Carla Gallén, una de las víctimas del ataque homofóbico, grabó lo sucedido y el video se hizo viral.



En las imágenes se ve que la agresora dice: “A mí me da asco verlas a vosotras besándose, me da ganas de vomitar”.

Y luego añade: “Por eso es que está así el mundo (…) Yo también tengo un hermano maricón y eso no lo hace”.

Al ver que la estaban grabando, la mujer intenta quitarle el celular a una de las víctimas.

El suceso despertó indignación en miles de usuarios que condenaron el ataque homofóbico.

“Quiero darles las gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo y la difusión que están haciendo. No imaginamos que esto tendría tanto impacto”, afirmó Gallén.