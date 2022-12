A ocho ascienden muertos por caída de helicóptero sobre bar en Escocia

El inspector jefe de la Policía de Escocia, Stephen House, precisó que tres de los muertos son los tripulantes del vehículo, dos agentes y un piloto civil, mientras que los otro cinco estaban dentro del local.

El accidente ocurrió a las 22:25 GMT del viernes cuando había en el pub The Clutha unas 120 personas escuchando música en directo.

El ministro principal escocés, Alex Salmond, dijo en una rueda de prensa que la trágica caída del helicóptero policial supone "un día negro para Escocia".

Salmond compareció ante los periodistas con el inspector jefe de la Policía de Escocia, Stephen House.

La cadena pública BBC había informado previamente, y citaba fuentes de la investigación, de que al menos tres personas habían muerto después de que el helicóptero se precipitara sobre el techo del pub The Clutha de Glasgow a las 22:25 GMT del viernes.

House confirmó que los 32 heridos han sido trasladados a tres hospitales escoceses, Victoria Infirmary, Glasgow Royal Infirmary y el Western Infirmary, mientras los servicios de emergencia continúan su trabajo para rescatar a las personas atrapadas en el interior del edificio.

"No podemos decir si hay gente dentro con vida. Estamos aún en una fase de búsqueda y rescate", declaró el jefe policial.

Al igual que el policía, Salmond envió sus "condolencias" a las familias de los afectados y destacó la "rapidez y eficiencia" con que los servicios de emergencia escoceses han respondido al suceso.

"Este es un día negro para Glasgow y para Escocia pero también es el Día de San Andrés (patrón escocés) y podemos sentirnos orgullosos de cómo respondemos a la adversidad", afirmó el ministro principal, flanqueado por representantes de los servicios de bomberos y ambulancias.

House señaló que "ha empezado una investigación sobre las causas de este trágico accidente", pero advirtió de que "llevará un tiempo" finalizar el registro del edificio.

Un Eurocopter EC135 T2 de la Policía de Escocia, ocupado por dos agentes y un piloto civil, cayó el viernes a las 22,25 horas GMT sobre el tejado del pub de una planta situado a orillas del río Clyde en Glasgow, cuando se calcula que había unas 120 personas dentro.

Varias de esas personas consiguieron escapar mientras que otras fueron evacuadas, pero se cree que aún hay ciudadanos atrapados dentro del local.

Un equipo de unos 125 bomberos trabaja para apuntalar el edificio, cuya estructura es muy inestable, a fin de poder penetrar en su interior y rescatar al resto de las víctimas así como evaluar los daños, indicó el inspector jefe.

El líder del Partido Laborista en el Reino Unido, Ed Miliband, calificó el suceso de "horror inimaginable" y transmitió su solidaridad a las familias de los afectados.

El primer ministro, el conservador David Cameron, dijo a través de su cuenta de Twitter que sus "pensamientos están con todos los afectados por el accidente de helicóptero en Glasgow y los servicios de emergencia que están trabajando".

Varios testigos presenciales describieron cómo el helicóptero se precipitó desde el aire sin ninguna explosión.

El director de la edición escocesa del periódico The Sun, Gordon Smart, que vio lo ocurrido desde un aparcamiento cercano, describió la caída del helicóptero como "precipitándose desde una gran altura a gran velocidad".

"No hubo bola de fuego ni oí ninguna explosión. Cayó como una piedra", manifestó.

La Policía de Escocia confirmó que uno de sus vehículos de tipo Eurocopter EC135 T2 se precipitó sobre el pub, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del suceso.

Este es el tercer accidente de un helicóptero de la Policía en Escocia en más de dos décadas: hubo uno en 2002, cuando un aparato Eurocopter EC-135 cayó sobre un campo de Ayrshire sin causar víctimas, y otro en 1990, cuando un Bell Jet 206 se estrelló por mal tiempo en Newton Mearns, en East Renfrewshire, con la muerte de un sargento.