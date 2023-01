A presidente de Brasil se le fue la mano al publicar video sexual para criticar desmanes de carnaval

En las imágenes publicadas por Jair Bolsonaro se ve a un hombre orinando a otro. La reacción no fue la esperada y algunos pidieron destituirlo.

Bolsonaro, objetivo de críticas satíricas en el Carnaval de Río, provocó este miércoles una intensa polémica en el país por publicar unas imágenes de fuerte contenido no apto para todos los públicos.

En el video se ve cómo dos hombres bailan en el techo de una parada de taxis. Mientras son ovacionados en la calle, uno orina en la cabeza al otro.

"No me siento cómodo en mostrar esto, pero tenemos que exponer la verdad Muchas comparsas callejeras del carnaval brasileño se han vuelto en eso que ven”, dijo el mandatario en su publicación. De las imágenes se desconoce el autor y tampoco es posible identificar cuándo y dónde se tomaron.

El presidente se ha declarado como un ferviente defensor de la familia tradicional de Brasil y está muy vinculado a las iglesias evangélicas. De hecho, escogió a Damares Alves, una pastora de esta ortodoxa corriente cristiana, como ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos.

Las imágenes, interpretadas como una crítica a la fiesta preferida de los brasileños, fueron reprochadas por muchos internautas y la etiqueta "Impeachment Bolsonaro" ("destitución Bolsonaro") lideró los asuntos más comentados de Twitter.

Usuarios de las redes sociales iniciaron una campaña en línea en la que pedían un juicio político contra Bolsonaro, ya que, según la legislación brasileña, "proceder de modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro" figura entre los delitos contra la probidad en la administración pública y podría conllevar a "la pérdida del cargo".

Varios internautas igualmente comentaron en la publicación y cuestionaron la postura del mandatario en divulgar imágenes pornográficas, aunque hubo aquellos que defendieron el mensaje.

"No lo comparta!!!! Es crimen! Denuncie, (es) impropio para cualquier persona verlo. Sobre todo niños", escribió Astrid Fontenelle, una conocida presentadora televisiva.

Ya para los internautas que salieron en defensa del presidente, el video "solo ha mostrado que el brasileño está acostumbrado a incumplir las leyes". "Este es Bolsonaro, te guste o no", resumió otro.

Igualmente figuraron entre las etiquetas más comentadas, "Bolsonaro tiene razón" o "Vergüenza de presidente".

El jefe de Estado brasileño, antiguo capitán del Ejército, llegó a preguntar en Twitter de qué se trata la "golden shower" ("la lluvia amarilla", una práctica sexual que consiste en orinar sobre otra persona y que está reflejada en el video en cuestión).

Durante el Carnaval, Bolsonaro fue criticado en diversas comparsas callejeras.

En el sambódromo de Río de Janeiro -ciudad en la que goza de un gran apoyo y simpatía-, la mayoría de las escuelas marcaron sus diferencias con el mandatario y apostaron por los mensajes de tolerancia y respeto a la diversidad en sus desfiles.

La Presidencia, por su parte, dijo que Bolsonaro "no tuvo intención de criticar el carnaval" con el obsceno video que divulgó por las redes sociales.

La Secretaría de Prensa aclaró en el comunicado que "no hubo intención de criticar el carnaval de forma genérica, sino caracterizar una distorsión clara del espíritu carnavalesco, que simboliza la espontaneidad, la ironía, la crítica sana y la creatividad de nuestra mayor y más democrática fiesta popular".