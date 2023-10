A punta de carne cruda, papá alimenta a su hijo de un año y medio

Los internautas no salen del asombro tras conocer la historia de Pauly Long, un hombre que alimenta a su hijo de año y medio a punta de carne cruda. Este sujeto asegura que la dieta que suministra a su bebé es nutritiva y mejor que cualquier otra.



Este sujeto, oriundo de Pensilvania, Estados Unidos, descubrió que era amante de la carne cruda cuando realizó un reto de internet que consistía en comer testículos de toro.

“Lo primero que mi hijo probó crudo fue el hígado y fue cuando tenía un año. Luego probó testículos crudos hace unas semanas. En realidad, lo ama, es una de sus comidas favoritas. No lo obligo a comer cosas crudas, nunca he forzado a mi hijo ni lo haré”, aseguró a Metro .

El protagonista de esta curiosa historia sostuvo que investigó exhaustivamente antes de suministrar carne cruda a su bebé. Según él, sus pesquisas arrojaron una dieta saludable y que ayudará en su crecimiento.

“Un mito común sobre el consumo de carne cruda es que todo el mundo piensa que contraerá salmonella. En realidad, es poco probable, la mayoría de carne cruda contiene enzimas activas, muy buenas para el cuerpo y que se pierden en el proceso de cocción. La carne cruda es una fuente de proteínas”, agregó.

Aunque este sujeto sufrió tres intoxicaciones en 2022, afirmó que eso ocurrió por comer en restaurantes. Dijo que la dieta de carne cruda jamás ha causado problemas en la salud del pequeño.

“Ya pasaron varios meses desde que mi hijo comió carne cruda por primera vez y nunca ha tenido algún problema. Incluso, la primera vez que lo hizo durmió demasiado bien y me pareció genial”, apuntó.

Según su relato, su hijo es mucho más fuerte y saludable que otros bebés de la misma edad. En sus mismas palabras, describió al pequeño como “una máquina que siempre tiene hambre”.

Especialistas que conocieron esta historia manifestaron que no es para nada recomendable alimentar a los bebés con una dieta de carne cruda: “Tienen un sistema digestivo sensible y no pueden manejar este tipo de alimentos, especialmente la carne. Esto los puede exponer a bacterias dañinas y enfermedades. Siempre es mejor cocinar bien todo”.