Abandonan a bebé recién nacido y dejan una nota: “Por favor, cuídenlo bien”

Consternados se encuentran los habitantes de la ciudad de Lomas de Zamora, en Argentina, por el hallazgo el pasado sábado de un bebé de apenas 10 días de nacido, que fue abandonado en una bolsa, debajo de un automóvil. El pequeño tenía una nota, que fue compartida en redes sociales y no tardó en hacerse viral.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió, su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien. Yo soy solo de la calle, no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 4:30 am”, se lee en la misiva.

Vecinos se percataron del llanto de un niño y lo encontraron debajo de un carro, frente a una iglesia. Belén Gutiérrez, mujer que auxilió al niño, pudo darle pecho y así logró calmar su llanto.

“En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo único que se me vino a la cabeza fue darle la teta”, comentó a Todo Noticias.

El bebé fue trasladado al hospital Gandulfo y permanece en neonatología. Allí los médicos verificaron que algunos datos de la nota no eran verídicos como la supuesta fecha de nacimiento, puesto que pudieron determinar que nació hace 10 días y ya se le había caído el cordón umbilical.

Por las fotos compartidas en redes sociales, se puede ver que el niño también se encontraba bien abrigado. Los vecinos recolectaron ropa para llevarle este lunes, mientras continúa en el hospital.

La Policía adelanta la investigación para dar con el paradero de la persona que lo abandonó. Hasta el momento nadie se ha acercado a reclamarlo.