Abatido atacante en los Campos Elíseos de París

El atentado fue perpetrado con un vehículo, con el cual se embistió un furgón policial. No hubo heridos.

De acuerdo con las autoridades, al interior del vehículo se encontraron bombonas de gas, algunas pistolas y un fusil Kalashnikov.

El ministro del Interior Gérard Collomb, quien dijo que se trató de un "intento de atentado" contra las fuerzas policiales y la sección terrorista de la fiscalía de París abrió inmediatamente una investigación.

El vehículo se incendió tras el impacto que se produjo en la mañana de este lunes. El conductor no logró causar heridos entre las miles de personas que transitan a diario por esta avenida comercial y turística.

"Vi a gente corriendo por todos lados, muchos turistas. Algunos me dijeron que corriera. Había gente por todos lados", contó un testigo de 51 años, que se encontraba sentado, disfrutando de las temperaturas veraniegas en una banca de la célebre avenida.

Este incidente se produce apenas dos semanas después de que un hombre armado con un martillo atacara a un policía frente a la catedral de Notre Dame de París, antes de ser neutralizado, y tras una serie de atentados que han enlutado al vecino Reino Unido en las últimas semanas.

El ataque de Notre Dame de París tomó también como blanco a las fuerzas policiales. El atacante se presentó como un "soldado del califato", un término utilizado para designar al califato autoproclamado por el EI.

Las autoridades, en alerta máxima por los ataques terroristas en París y otras ciudades de Europa, recomendaron evitar el sector y enviaron a la zona ambulancias, bomberos y refuerzos policiales.

No es la primera vez que los Campos Elíseos son tomados como blanco. El pasado 20 de abril, un hombre mató con disparos a un policía e hirió a otros dos, antes de ser abatido, en esta misma avenida.

Un mensaje manuscrito "defendiendo la causa de Dáesh", el acrónimo en árabe del grupo yihadista Estado Islámico, fue hallado cerca del cuerpo del atacante.

Desde enero de 2015, Francia ha sido golpeada por una serie de atentados yihadistas, con un saldo de 239 muertos. Los últimos se han ensañado particularmente con las fuerzas policiales.