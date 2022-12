Abatido atacante que hirió a nueve personas en la Universidad de Ohio  

Nueve personas resultaron heridas en la Universidad estatal de Ohio cuando un joven, que sería de origen somalí, embistió con un auto a un grupo de transeúntes y los atacó con un cuchillo de carnicero antes de ser ultimado por la policía.

"Hacia las 9H52 locales (15H52 GMT), un sospechoso de sexo masculino condujo un vehículo sobre la vereda... atropellando a transeúntes", dijo el jefe de la policía en la universidad, Craig Stone, en una conferencia de prensa.

Stone explicó que el atacante "salió del vehículo y usó un cuchillo de carnicero para atacarlos". Un policía estuvo "en la escena en menos de un minuto y terminó con la situación en menos de un minuto. Redujo al sospechoso y eliminó la amenaza", explicó.

Nueve personas fueron trasladadas a hospitales, una de ellas en estado grave y el resto estables, indicó Stone.

Al ser consultado si el incidente fue un ataque terrorista, el jefe de la policía de Columbus, Kim Jacobs, señaló que los investigadores lo consideran como una "posibilidad".

La cadena CBS cita a un agente federal que afirma que el sospechoso "fue tentativamente identificado como un joven de ascendencia somalí" de unos 20 años.

Autoridades policiales citadas por NBC, en tanto, indican que era un estudiante de 18 años en la Universidad estatal de Ohio, un refugiado somalí que tenía residencia legal permanente en Estados Unidos.

Mientras, el canal de televisión WBNS reportó que la policía sacó a dos personas esposadas del estacionamiento de la universidad, el cual habían rodeado.

"Todo el mundo corría"

Inicialmente, el incidente fue declarado como una situación de tiroteo, pero luego las autoridades indicaron que se trató de un atacante que atropelló y atacó con un cuchillo a transeúntes de la universidad.

"La escena es ahora segura. Todas las clases fueron canceladas en el campus de Columbus por el resto del día", había dicho el servicio de emergencia del centro educativo en su cuenta de Twitter, dando por terminada la situación.

Poco antes, había declarado una alerta en un tuit y pidió a todo el mundo que corriera a refugiarse. En un segundo mensaje, instó al público a "permanecer protegido donde esté".

Imágenes de la televisión mostraron a estudiantes abandonando el edificio universitario, y varias ambulancias, camiones de bomberos y vehículos del cuerpo especializado de la policía Swat que rodearon el campus.

"Estaba en mi habitación con mi compañero de cuarto, preparándome para ir a clases, cuando escuché cinco o seis disparos y de pronto (escuchamos) las sirenas", contó el estudiante Steven Yukker al canal MSNBC.

Este estudiante aseguró haber visto desde su ventana un cuerpo tendido en el suelo que "ahora está cubierto por un saco", detalló.

Nicole Kreinbrink, también estudiante, contó que caminaba por una calle del campus cuando un auto atropelló a un grupo de gente.

El vehículo también "atropelló a un policía. Cuando corrí abajo porque vi al policía, él estaba muy mal, y quise ayudarlo. Todo el mundo corría, gritaban y unas chicas me dijeron, levántate, levántate. Y me puse a correr con ellas", contó.

"Alguien chocó su auto contra un grupo de personas. Estoy seguro", agregó el estudiante Joseph Noll, que además no escuchó un tiroteo, pero sí una alarma de incendios.

La Universidad del Estado de Ohio es una de las más grandes de Estados Unidos, con cerca de 60.000 estudiantes en su campus principal, en Columbus.