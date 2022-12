Abatido hombre que tenía a tres niños rehenes en Nueva Jersey

Durante una rueda de prensa, la policía identificó al hombre como Gerald "Skip" Tyrone Murphy, de 38 años de edad y quien figuraba en una lista de violadores sexuales en Pensilvania, además de tener un extenso récord criminal.

La policía dijo que disparó un solo balazo contra Murphy, que fue encontrado en un dormitorio del segundo piso de la vivienda, porque éste amenazaba a uno de los niños.

Murphy fue arrestado y murió posteriormente de sus heridas en el hospital al que fue trasladado, agregaron.

Al entrar en la vivienda, las autoridades encontraron el cadáver de una mujer, de 44 años e identificada como Carmelita Stevens, en avanzado estado de descomposición, y el de uno de sus hijos adolescentes.

"Tuvimos pruebas de que (el sospechoso) sufría un estado mental en deterioro que podría conducirlo a más violencia en cuestión de 24 horas", explicó el superintendente de la policía estatal de Nueva Jersey, Rick Fuentes, quien indicó que la crisis se resolvió alrededor de las 07.45 GMT.

Previo a la rueda de prensa, la policía solo había informado del arresto del hombre en horas de la madrugada pero se negó a confirmar si el hombre había matado a una mujer y a uno de los cinco hijos de ésta, como indicaban medios locales.

Otro hijo de la mujer, de 19 años, había sido extraído de la vivienda el viernes, según indicó el director de la policía, Ralph Rivera.

El teniente de la policía de Trenton, Stephen Vam, sólo había indicado inicialmente de que el hombre fue arrestado esta madrugada en la vivienda, pero no confirmó si las autoridades hallaron algún cadáver, como indicó el diario The Times, de Trenton.

Las autoridades iniciaron las negociaciones con Murphy desde la tarde del viernes para que pusieran en libertad a los niños, tras acudir a la vivienda para indagar sobre el estado de una mujer, cuyos familiares denunciaron no saber nada de ella en los últimos días.

Informes de prensa indicaron además que algunos de los niños llevaban doce días sin ir al colegio.

Equipos armados, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), agentes policiales locales y estatales y especialistas en negociación de rehenes habían acudido a la vivienda para tratar de resolver la crisis.

