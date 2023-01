Aberrante caso de madre que, a golpes, le tumbó un diente a su bebé: "No pasa nada, le va a crecer"

En los últimos días, se conoció un video en el que una joven de 17 años l e tumbó un diente a su bebé a punta de golpes . El violento hecho, que tuvo lugar en Melchor Romero, localidad de La Plata, Argentina, no tardó en hacerse viral en redes sociales.



Fue la cuñada de la joven quien grabó las imágenes, y en ellas se observa a la agresora comiendo sentada mientras el pequeño se le acerca llorando. La solución de esta madre fue golpearlo para "calmarlo": "Cállate la boca", le repite a gritos.

El menor continuó llorando mientras esta mujer lo golpeó hasta que le tumbó un diente a su bebé. La cuñada de la joven le insistió al pequeño que se le acercara para evitar que su mamá lo siguiera agrediendo.

La señora que grabó el video le reclamó a la joven cuál era su problema con el bebé, a lo que ella solo respondió: "Me saca".

“Bueno, no, me saca no, lo vas a terminar matando, así no lo podés callar, le bajaste el diente. Dos años tiene, amiga”, dijo la cuñada; sin embargo, esta mamá, en vez de disculparse, respondió: "no pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer".

"Sí, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura?, pobrecito este nene", agregó la cuñada de la agresora. Según informó el medio argentino Todo Noticias , la mujer que le tumbó un diente a su bebé fue imputada "por lesiones", pero no fue detenida por ser menor de edad.



Las autoridades informaron que el menor presentaba varias lesiones. Fuentes cercanas le contaron al medio citado que el bebé "tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho".

Cuando a la madre del niño se le preguntó qué había sucedido, esta respondió que "se había caído del sillón jugando con un primito". La víctima fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet y después a la guardia odontológica del hospital Bollini de La Plata.

Un médico afirmó que el pequeño "tenía las encías sangrando y los dientes deformados producto de la agresión que había recibido". El bebé fue puesto a salvo en un hogar de paso.