Abogada se inventó un caso para ganar seguidores en redes sociales y está en líos con la justicia

La Fiscalía de Abu Dabi citó a una abogada para investigarla por inventar un caso y atribuírselo a una institución judicial para aumentar sus seguidores en las redes sociales, indicó el departamento judicial de la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).



La entidad aseveró que se han tomado "medidas legales" contra la abogada, que ha sido acusada de "difundir rumores e información falsa en las redes sociales", sin dar más detalles.

La mujer está acusada de publicar un video en las redes sociales en el que afirmaba que un tribunal emiratí había dictado una sentencia en el caso de un hijo que había emprendido acciones legales contra su padre por insultarle, lo cual es una "historia falsa", dijo la fuente, que añadió que la misma abogada admitió que el caso era "ficticio".

"Inventó el caso para aumentar sus seguidores en las redes sociales", zanjó la fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.

En redes sociales otra abogada se hizo famosa por ofrecer 5.000 dólares al que le ayudara a encontrar un esposo.

Publicidad

Además de lanzar su propuesta en redes sociales, Eve compartió su historia en New York Post . “Hace un tiempo, les dije a mis amigos que les pagaría 5.000 dólares si me presentaban a mi esposo. Y pensé: ¿por qué no abrir la oferta a TikTok? Si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré cinco mil dólares”.

Eve contó al medio citado que, pese a que muchas personas se han mostrado interesadas en ayudarla, hasta el momento no ha salido con nadie.

“He estado soltera durante unos cinco años, conociendo gente en persona y en las aplicaciones. Pero desde la pandemia ha habido un cambio extraño en la cultura de las citas: los chicos no se acercan a ti en persona y la mayoría de los hombres en las aplicaciones no se deslizan para tener citas serias”, mencionó.

Publicidad

Agregó: “Así que siento que pagar $5.000 por un esposo que responde, satisface mis necesidades y está listo para una relación real, vale la pena”.

Pese a que ofrece 5 mil dólares a quien le ayude a encontrar al hombre de su vida, la mujer tiene ciertas exigencias: su esposo debe tener entre 27 y 40 años de edad, una estatura mínima de 1.80 m, una afinidad por los deportes, los niños y los animales, y contar con un “sentido del humor británico”.