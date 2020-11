Abogado se enfrentó a puños y patadas contra dos ladrones que querían robarle el celular

Hugo Garófalo, un abogado de La Plata, Argentina, se agarró a golpes con dos ladrones en la localidad de Ringuelet. El hecho se presentó cuando la víctima caminaba cerca de su vivienda y fue registrado en video por una cámara de seguridad de la zona.

“Me sorprenden desde atrás dos personas gritándome que les dé el celular, dinero. Y, cuando les digo que no se los voy a entregar nada, empezaron a correr detrás de mí”, dijo Garófalo en diálogo con el medio de comunicación Todo Noticias, TN.

El video muestra cuando los dos delincuentes persiguen al letrado por una calle y luego el momento en que este se voltea y golpea a uno de ellos. Posteriormente, la víctima intenta seguir huyendo, pero los sujetos lo alcanzan y se cae, pero los enfrenta con puños y patadas.

“Si hubieran tenido un arma, me hubieran disparado. En perjuicio de que me amenazaron todo el tiempo, yo el arma no la vi, pero puedo decir que, viendo las imágenes y lo que padecí, la agresividad era tal que, si hubiera habido un arma, la habrían usado”, aseguró.

Asimismo, el abogado Garófalo le dijo a TN que tomó la decisión de correr y enfrentar a los bandidos porque cerca se encontraba la alarma del barrio y si lograba que fuera activada iba a ser auxiliado por los vecinos.

Efectivamente, eso fue lo que ocurrió al final y los delincuentes, al escuchar la alarma, huyeron del lugar. "La alarma y obviamente la solidaridad de los vecinos, que inmediatamente salieron a la calle, me salvaron la vida", afirmó.

Por último, la víctima señaló que no sufrió lesiones de gravedad producto de la agresión de los ladrones , pero que sí se encuentra conmocionado por lo sucedido.

El caso se registró hacia las 9:30 de la noche del martes 3 de noviembre de 2020.