¿Abordaría el vuelo 666 rumbo al ‘infierno’ este viernes 13?

Para los viajeros supersticiosos, ese podría ser un destino tentador. Pero a los pasajeros del vuelo AY666 rumbo a Helsinki de la aerolínea finlandesa Finnair, parece no molestarles. De hecho, el vuelo del viernes estaba casi lleno.

"Ha sido una broma entre los pilotos", dijo el piloto de Finnair Juha-Pekka Keidasto, que va a volar el Airbus A320 de Copenhague a Helsinki.

El vuelo diario AY666 de Copenhague a Helsinki cae en viernes 13 en dos ocasiones en 2013.

Algunas aerolíneas, como Scandinavian Airlines, tomar estos temores en serio y no tienen una fila 13 a bordo.

Sin embargo, las connotaciones negativas son un fenómeno relativamente nuevo para los europeos del norte y Finnair y otras aerol?neas regionales como Noruega y Estonian Air sí tienen una fila 13.

"Hace menos de 100 años, el número 13 no tenía este significado siniestro; es muy reciente en el norte", dijo Ulo Valk, profesor de folclor comparado en la Universidad de Tartu, en Estonia.

"Hay 12 horas, 12 meses y 12 apóstoles en el cristianismo y este es un número divino. Añadir uno más, atrae un cierto elemento de caos", dijo.

Pero los pasajeros del vuelo 666 a HEL esperaban tener un vuelo tranquilo por el Báltico en esta época del año.

"Esperamos cielos suaves", dijo Keidasto. "Y si hay algún pasajero que se preocupe por el 666, nuestra tripulación está siempre dispuesta a ayudar", agregó.