Abrir las puertas de emergencias, el peligroso pasatiempo de viajeros en China

Estas imprudencias han ocurrido en vuelos comerciales ya sea cuando los aparatos estaban carreteando o parados en la pista, afirmó el lunes la Administración Civil de Aviación de ese país.

Uno de los pasajeros fue llevado a juicio en el primer caso legal de su tipo, agregó la agencia. El año pasado, un hombre hizo lo mismo porque "necesitaba respirar aire fresco".

El acusado, identificado solamente por su apellido Piao, fue procesado el lunes por poner en peligro la seguridad pública en la ciudad nororiental de Yanji, agregó la entidad en una declaración.

Piao abrió sin autorización una puerta de emergencia en un vuelo de la aerolínea Asiana el 12 de febrero mientras el avión carreteaba, haciendo que se abriera el tobogán de salida de emergencia y forzando a los pilotos a tomar medidas de emergencia para detener el avión, agregó.

El hecho causó cuatro horas de demora y perturbó las operaciones del aeropuerto.

La administración dijo que ha habido otros 11 casos similares en el 2015 en varios aeropuertos del país.

"Esas acciones han lesionado severamente la seguridad de la aviación, han perturbado las operaciones de vuelo y han causado un impacto social negativo", dijo la declaración.

Aunque no hay datos disponibles para los años anteriores, la atención provocada en China por estos incidentes sugiere que eran inusuales o no ocurrían en el pasado. Y aunque no hay explicaciones claras para la motivación de los pasajeros en cuestión, cada vez son más chinos los que viajan, muchos de ellos por primera vez.

Un residente de Beijing, Zhou Yue, permaneció en detención administrativa durante 15 días por abrir dos puertas de emergencia en un vuelo interno en enero.

Piao es el primero que enfrenta un cargo penal por esa acción, según la información. El veredicto no se anunció el lunes.