Absuelven a profesor que le dio correazos a un alumno por hacerle bullying a un compañero de clase

Un profesor de un colegio en Piura, Perú, fue despedido después de que apareció en un video dándole correazos a un alumno tras verlo haciéndole bullying a otro compañero de clases.

Daniel Mendiola había sido separado de la institución educativa, pero días después fue absuelto y ahora podrá retornar a las aulas para dar clases.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, expresó Mendiola antes de la decisión de los directivos del plantel.

En un video, que se volvió viral en redes, se observa que el docente vio cómo uno de sus alumnos estaba agrediendo físicamente a su compañero en plena clase, por lo que de manera inmediata el profesor decidió quitarse su cinturón y darle correazos al estudiante acosador.

Por su parte, el director del colegio, además de respaldar al docente, expulsó al estudiante que hacía bullying.

“No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos. Nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, indicó el director al diario local La República.

Asimismo, el maestro agradeció a las directivas de la institución educativa que lo respaldaron.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, agradeció Daniel Mendiola.

