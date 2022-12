Absuelven a Silvio Berlusconi por el caso Ruby

El excavaliere había apelado la condena pronunciada el 24 de junio del año pasado que incluía la inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por el conocido como caso Ruby.

A Berlusconi se le consideró entonces culpable de abuso de poder y de incitación a la prostitución de menores al mantener relaciones sexuales bajo pago con la joven marroquí Karima El Marough, que se hacía llamar Ruby, cuando esta no había cumplido aún 18 años.

El tribunal estimó por lo tanto la petición de la defensa, que solicitó en este proceso en apelación que Berlusconi fuera absuelto.

La defensa alegó que la absolución correspondía por falta de fundamentos de los hechos por los que fue condenado y por fallos procesales.

Los abogados de Berlusconi solicitaron a la justicia que reconociera que las interceptaciones en las que se basó la imputación no pueden ser utilizadas.

En su fallo, el tribunal milanés consideró que en cuanto a la imputación de abuso de poder, este cargo "no tiene fundamento" y en relación al cargo de incitación a la prostitución consideraron que "el hecho no constituye delito".

Berlusconi, que durante el pronunciamiento del tribunal cumplía la pena de servicios sociales impuesta por la condena firme dictada contra él por fraude fiscal, no hizo declaraciones sobre su absolución al abandonar el centro de mayores donde los presta, cerca de Milán.