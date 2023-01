Abuela de 79 años irá a la cárcel: su crimen fue alimentar gatitos callejeros

Sus felinos murieron, al igual que su esposo. Dice que solo buscaba compañía, pero quebró una ley.

Nancy Segula, de 79 años, no se dejó frenar ni siquiera por las multas que le impusieron al darle comida a varios animalitos que llegaban hasta su casa. Desde 2017, año en que falleció su marido, ha buscado compañía en los mininos.

"Ha habido entre seis y ocho gatos adultos y ahora también vienen gatitos. Extraño mis propios gatitos”, explicó la mujer a un diario de EE. UU. Afirmó que en principio le nació ayudar a una camada que un vecino suyo había abandonado y después la cifra de visitantes fue creciendo.

Desafortunadamente las leyes en ese estado prohíben alimentar a animales callejeros y Nancy había sido sorprendida en varias ocasiones haciéndolo. En 2017, uno de sus vecinos la acusó y tuvo que comparecer ante la ley.

Pese a esto, ella continuó con su labor, y se prolongaron también las advertencias de los jueces. Llegó a acumular multas por dos mil dólares.

Por no acatar las leyes durante años, un juez la sentenció a diez días de cárcel, una condena que reprochan los familiares y algunos vecinos de Nancy, tanto así que existe una página en Change.org donde recogen firmas para que esta mujer no vaya a prisión.