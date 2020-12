Abuela le cobra a su hija por cuidar a su nieto: “no soy una guardería”

Una abuela neozelandesa puso el dedo en la llaga de aquellos hijos que ven en sus papás una opción de guardería para sus niños.

La historia se conoció por medio de una plataforma conocida como Reddit, en la que la mujer preguntó si debería recibir un pago por este servicio.

En la plataforma relató su situación: “Mi hija tiene 29 años, tiene un hijo de 1 año y pronto volverá a trabajar. Trabaja 5 días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día, de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo 2 o 3 días a la semana”.

Posteriormente, dijo que estaba dispuesta a hacerlo, pero recibiendo una contraprestación.

“Por supuesto que estoy abierto a pasar tiempo con mi nieto, pero le expliqué que me gustaría recibir un pago de 12 (dólares australianos) por hora. Ella entendió mi necesidad de pago, pero luego me rebajó al solicitar 10 / hora porque afirma que no puede pagarlo ni siquiera con su trabajo de 22 / hora”, explicó.

“No soy una guardería, tengo mi vida”, dijo la mujer.

“Trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a renunciar a ese tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar el tiempo que estoy renunciando a mi trabajo. Porque cuando trabajo en casa no puedo trabajar y cuidar al niño al mismo tiempo. Me ha contestado que solo serán dos o tres días a la semana, que los padres de su marido harán lo propio, y que me dará comida”, agregó.

La abuela, que en pesos colombianos estaría cobrando unos 30 mil por hora, finalizó su historia asegurando: “Amo a mi nieto, pero como dije anteriormente, no soy una guardería”.

Su historia acumula cerca de 400 comentarios y ha sido divulgada por la prensa de diversos países.