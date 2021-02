Abuela le crea perfil en Tinder a su nieto soltero y la descripción causa risas

Al ver a su nieto Scott Lefever soltero desde hace 2 años , sin ningún amor, su abuela Trina Lazarus, de 82 , tuvo una curiosa idea: le creó un perfil en la red social de Tinder , usada para buscar pareja.

“Hola, soy Trina, la abuela de Scott. Él ha estado soltero durante ya casi dos años y creo que necesita de mi ayuda. Así que lo he puesto aquí para ayudarle a encontrar una novia", escribió la mujer, acompañando el mensaje con una fotografía de su nieto.

Sin embargo, en la descripción del perfil, la abuela Trina no utilizó las mejores características de su “pequeño” Scott: “Él tiene 28 años, sin hijos, es un nieto encantador, muy desordenado. Necesita una novia que sepa cocinar, a menos que le gusten los frijoles con tostadas”, describió.

Para cerrar, puso: “Su plato favorito es la comida china para llevar. Bueno, eso es todo. Si quieres saber más, desliza hacia la derecha”.

La foto de Scott y el nombre de su abuela trascendieron las calles de Brenwood, la ciudad inglesa donde viven y saltó a las páginas del diario The Sun , que los entrevistó.

A este medio, el nieto contó que en solo cinco días halló 26 personas con las que ‘coincidía’ en Tinder, lo que sirve para guiarse y concretar una salida.

“No les he mensajeado a todas, pero sí escribí a un par de ellas. Por ahora no ha habido citas, solamente las saludé para ver qué pasa”, aceptó Scott.

Por ahora, la abuela Trina, que también dijo que "su nieto es muy trabajador, sabe preparar un té fantástico, disfruta de ver películas, la televisión y sale a caminar a pesar de no ser un gran deportista", se quedará con la ilusión de que una mujer aparezca en Tinder, esté con su nieto y se arriesgue a darle bisnietos, como lo dijo a The Sun.