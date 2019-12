Abuela vivió segundos de horror al darse cuenta del rapto de su nietecito en centro comercial

Una cámara captó cómo un guardia del establecimiento se llevó al bebé de 2 años aprovechando que la mujer se había distraído con una empleada.

El hecho se registró en The Crescent Mall, un local ubicado en Durban, Sudáfrica.

Las imágenes muestran a la abuela distraída, mientras conversa con una empleada de una de las tiendas.

El guardia de seguridad del centro comercial aprovecha el momento, se acerca al carrito de mercado donde está sentado el niño y lo alza.

En segundos sale de la tienda y es ahí cuando la abuela se percata de que su nieto ha desaparecido.

Attempted child kidnapping last week at a supermarket in Umhlanga KZN. pic.twitter.com/vHYHD9bv7m

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) December 23, 2019