Abuelo adicto al juego secuestró a su nieta con el fin de pedir dinero para continuar apostando

Un informe publicado en una revista jurídica relató el caso de cómo un hombre de 65 años secuestró a su nieta de 4 para extorsionar a su hija, esto con el fin de que ella le pagara una cuantiosa suma de dinero para poder saldar sus deudas y continuar apostando.



El South China Morning Post informó que del caso se sabe que el hombre, de apellido Yuan, recogió a su nieta en la escuela. Cuando tenía a la niña bajo su custodia, le mandó un mensaje a la madre de la menor, su hija, diciéndole que debía darle 500.000 yuanes, un equivalente a unos 335 millones de pesos, en tres días si no quería que su pequeña muriera.

El adulto mayor estaba tan desesperado que, además de secuestrar a la menor, también amenazó a su propia hija de muerte si no le entregaba la cantidad requerida.

Sus intentos de extorsión no rindieron grandes frutos, pues le tomó poco tiempo a la Policía dar con su paradero y capturarlo. Posteriormente, las autoridades lograron ponerlo en prisión por el delito de extorsión, pero el hombre intentó librarse de la situación culpando a su hija.

"Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto”, declaró el acusado.

Según el Post, Yuan considera que este es un asunto familiar y no legal, por lo cual ha tildado a su hija de ser una desagradecida.

El abuelo que secuestró a su nieta tampoco ha sido una persona grata desde la cárcel, ya que no se lleva bien con sus compañeros de celda y ha realizado acciones extremistas como entrar en huelgas de hambre. Tiempo después, su hija le escribiría una carta y, a partir de ello, el hombre comenzaría a colaborar con las autoridades.

Aunque el caso ha tomado fuerza en diferentes medios de comunicación chinos y Weibo, un sitio web similar a Facebook y Twitter, ninguno de los portales aseguran de qué año data el insólito caso. Sin embargo, dentro de la red social china, los internautas han hecho diferentes comentarios apoyando a la madre de la menor.

“¡Qué inútil es un padre así! ¡Él no cambiará hasta que muera! ¡La hija debería cortar su relación con él!", comentó uno de los usuarios.