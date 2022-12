Abuelos de entre 80 y 100 años posaron con poca ropa para calendario

Estas estrellas tienen entre 80 y 100 años, pero eso no les impidió mostrar un poco de piel.

Miss Marzo, de 88 años, posa solo con un sombrero verde para el calendario de Pleasant Pointe Assisted Living. En la página central hay dos mujeres de 90 años que parecen jugar póker y tienen cartas gigantes colocadas estratégicamente.

En febrero se ve a una sonriente Dottie Rutter en una tina, disfrutando de un baño entre burbujas y pétalos de flores, con chocolates y lencería cerca.

Con 87 años, es la más joven de las tres modelos que lucen en la portada del calendario con los pies y hombros desnudos mientras sostienen una pancarta que promociona el asilo de Barberton y el centro de salud afiliado Pleasant View.

Otra abuela que sale en el calendario está cubierta solo por una enorme pelota para ejercitarse.

La administradora Teresa Morris dijo al diario The Akron Beacon Journal ( http://bit.ly/1x0K3x3 ) que los residentes se divirtieron mucho la mañana que posaron para las fotos.

"Estaban como veinteañeros, riéndose y pasándose de lo mejor", aseguró. "No creo que los ancianos sólo deban quedarse sentados viéndose las caras. Quiero un entorno divertido, donde yo los rete y ellos me reten".

El dinero de los calendarios, que cuestan 12 dólares, se destinará a comprar zapatos para niños de escuelas en la ciudad de Barberton.