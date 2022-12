¿Aburrido de sus compañeros de trabajo? Pruebe este invento

Puede requerir valor instalarlo en la oficina, pero el domo de flexigas no solo protege de los chismes y la envidia, también de los gérmenes que puedan estar en el ambiente.

La empresa de diseño Pottgiesser lanzó la idea, que viene como parte de un proyecto completo de oficinas, con un gigantesco escritorio y árboles en el medio.

Según explica la compañía, la idea detrás de este aditamento es que mantenga a la persona aislada del mundo exterior, pero aún conectado a través del escritorio. Si esto ayuda a la popularidad del trabajador es todavía un tema que no se ha analizado.

"Puedo ver la utilidad en una librería, donde la gente necesita concentrarse, pero no me lo puedo imaginar en una oficina donde la gente interactúa todo el tiempo", comenta un diseñador de la firma Century Office.

Hasta el momento, dos compañías francesas han comprado el diseño de Pottgiesser.

¿Cree usted que en Colombia, donde la gente comparte y charla constantemente con sus compañeros de oficina, tendría éxito este diseño?