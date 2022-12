Accidente de avión malasio fue un acto terrorista, dijo presidente ucraniano

"Poroshenko sobre el avión estrellado: esto no es un incidente ni es una catástrofe, sino un acto terrorista", escribió jefe de prensa, Sviatoslav Tsegolko, en su cuenta de Twitter.

"En los últimos días, este es el tercer caso trágico de este tipo, después de que fueran derribados un An-26 y un Su-25", dijo el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

"No descartamos que este avión también fuera alcanzado, y subrayamos que las Fuerzas Armadas ucranianas no realizaban ninguna acción para derribar objetivos en el aire", agregó, según su servicio de prensa.

Rebeldes ucranianos hallaron cadáveres en lugar de siniestro de avión malasio, dijo Andréi Purguin, viceprimer ministro de la autoproclamada república popular de Donetsk.

Asimismo, encontraron la caja negra del aparato, informó la agencia Interfax.

Personas en tierra resultaron afectadas cuando restos del aparato con 295 personas a bordo, al parecer derribado, alcanzaron sus casas, agregó.

"Destacamentos de los rebeldes ya están en el lugar del siniestro. Informan que hay numerosos muertos entre los pasajeros, incluido niños", precisó.

A su vez, los testigos citados por las agencias rusas y ucranianas aseguran haber encontrado decenas de cadáveres entre los escombros.

Según un portavoz del Ministerio para Situaciones de Emergencia de Ucrania, los cadáveres están desperdigados en un radio de 15 kilómetros.

El aparato cayó en la región de Donetsk, escenario de combates entre fuerzas gubernamentales ucranianas y rebeldes prorrusos.

El Boeing-777, de Malaysia Airlines -la misma compañía a la que pertenecía el avión que desapareció hace cuatro meses- cubría la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur, informó la agencia rusa Interfax.

La aerolínea informó minutos antes que había perdido contacto con el avión.



Malaysia Airlines has lost contact of MH17 from Amsterdam. The last known position was over Ukrainian airspace. More details to follow. — Malaysia Airlines (@MAS) julio 17, 2014



Un asesor del ministro del Interior, Anton Gerashenko, dijo en su página de Facebook que el avión volaba a una altitud de 10.000 metros (33.000 pies) cuando fue alcanzado el jueves por un misil disparado por un lanzador Buk.

"Han muerto 280 pasajeros y 15 miembros de la tripulación", escribió Guerashenko.

Señaló al Gobierno de Vladimir Putin como responsable del derribamiento.

Representantes de la autoproclamada república popular de Donetsk negaron que dispongan de armamento para derribar un avión que vuele a 10.000 metros de altura.

El portavoz militar de la operación antiterrorista en el este de Ucrania, Vladislav Selezniov, confirmó a la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti la catástrofe aérea cerca de la localidad de Shakhtiorsk.El presidente de EE. UU., Barack Obama, ofreció ayuda para "determinar qué pasó y por qué" en el suceso.

Agregó que su prioridad es averiguar si había ciudadanos estadounidenses a bordo del avión.

"El mundo está siguiendo los informes de un avión de pasajeros siniestrado cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania", dijo en un discurso en el estado de Delaware.