“¿Aceptará donaciones de la Asociación Nacional del Rifle?”: así un estudiante calló a Marco Rubio

Cameron Kasky, de solo 17 años, puso en apuros al senador por Florida. Aunque el político quiso evadir la pregunta, el joven insistió hasta dejarlo sin salidas.

Conversador e histriónico, Kasky es descrito por el New Yorker como un "chico de teatro" y se califica a sí mismo como el "payaso de la clase".

El 14 de febrero, apenas salió de la asediada escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, Kasky escribió en Facebook: "Estoy a salvo (...) Gracias a los guerreros de la Constitución que me protegieron". Desde entonces, su activismo en contra de la venta de armas no ha parado.

Fue invitado a escribir un editorial en CNN y, dos días después de la masacre, creó el hashtag #NeverAgain, pidiendo a sus compañeros que lo volvieran tendencia a partir de las 3 de la tarde del viernes 16.

El miércoles volvió a patear el tablero, cuando confrontó al senador Rubio.

