“Acepto esta nueva jornada de diálogo”: Maduro a posible encuentro con oposición en R. Dominicana

Detractores, sin embargo, instaron al Gobierno a cumplir ciertas condiciones y pidieron acompañamiento internacional.

Invitados por el presidente dominicano, Danilo Medina, y el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, los representantes del gobierno arribaron a un hotel lujoso de Santo Domingo y aseguraron que las partes están cerca de llegar a un acuerdo para iniciar conversaciones.

"Puedo decir que muchos de los puntos que están en la agenda (...), y que seguramente se pondrán en la mesa hoy, estamos muy cerca de lograrlos", dijo a periodistas Jorge Rodríguez.

El dirigente estaba acompañado por su hermana Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela con poderes absolutos, y el experimentado diplomático Roy Chaderton.

En el mismo lugar se hallaban Rodríguez Zapatero y el canciller dominicano, Miguel Vargas.

El enviado del presidente Nicolás Maduro no precisó si habrá un cara a cara con los delegados de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Entre ellos figuran Julio Borges -presidente del Parlamento de mayoría opositora-, los diputados Eudoro González y Luis Florido, el dirigente Timoteo Zambrano y el experto en resolución de conflicitos Gustavo Velásquez, dijo una fuente de la MUD.

La alianza opositora anunció el martes que sus representantes se reunirán con Medina.

Diálogo con condiciones

Tras protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio, las partes aceptaron el llamado de Medina y Rodríguez Zapatero a explorar un diálogo.

Pero Borges advirtió este miércoles que un diálogo formal solo será posible si Maduro cumple las exigencias planteadas por la MUD y si hay acompañamiento internacional.

"Reitero a Venezuela y al mundo que hoy no hay diálogo y no lo habrá hasta que se cumplan condiciones dichas en comunicado" de la MUD, escribió el diputado en Twitter.

Entre esas solicitudes enumeró un "cronograma electoral" que incluya las presidenciales de fines de 2018, la liberación de unos 590 "presos políticos", el "respeto" al Legislativo y el levantamiento de sanciones que impiden a opositores postular a cargos de elección popular.

Maduro dijo esperar que la MUD "cumpla la palabra empeñada ante la comunidad internacional de avanzar en la búsqueda de soluciones pacíficas".

El mandatario enfrenta una fuerte presión internacional por denuncias de violaciones de derechos humanos en la contención de las manifestaciones, y a raíz de la Constituyente chavista que asumió facultades del Legislativo.

Las partes han manejado con discreción los detalles de su participación en las conversaciones.

"Debe estar el Vaticano"

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó el martes su "pleno apoyo" a la iniciativa, destacando que Venezuela requiere una "solución política basada en el diálogo".

El papa Francisco había dicho el lunes que la ONU debía "hacerse oír para ayudar" a resolver la crisis venezolana, subrayando su preocupación por el "problema humanitario" derivado de la escasez de alimentos y medicinas.

Papa Francisco pide a la ONU “hacerse sentir” y “ayudar” en Venezuela... "He hablado con personas, también en forma privada y muchas veces en el ángelus, buscando una salida, ofreciendo ayuda para salir. Parece que la cuestión es muy difícil", afirmó el papa tras su visita a la vecina Colombia.

El Vaticano impulsó un diálogo a fines de 2016, que fracasó en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos.

El líder opositor Henrique Capriles, quien acusa a Rodríguez Zapatero de estar parcializado con el gobierno, afirmó la noche del martes que para que exista diálogo deben participar el Vaticano y la ONU.

"Explorar condiciones"

La MUD enfatizó que la cita con Medina será para "explorar" condiciones de negociación, y reiteró que esto pasa por atender con urgencia la crisis socioeconómica, agravada por una inflación que según el FMI escalará a 720% este año.

La invitación de Medina y Rodríguez Zapatero a "transitar un proceso de negociación y acuerdo político" fue saludado por los gobiernos de Francia y España, duros críticos de Maduro.

Madrid desconoce la Constituyente, mientras el presidente francés, Emmanuel Macrón, tildó a su homólogo venezolano de "dictador", al igual que Estados Unidos que impuso sanciones financieras a Caracas.

"No es suficiente que el gobierno venezolano exprese su deseo de mantener un diálogo con la oposición", dijo el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, tras reunirse este miércoles en Madrid con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza.