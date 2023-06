¿Acoso? Turista entró a vagón para mujeres en metro de México y causó todo tipo de reacciones

En la línea 9 del metro de México ocurrió un curioso hecho que fue registrado en video por las usuarias del servicio y, al viralizarse en redes, causó varias reacciones. Todo empezó cuando un turista entró "por error" al vagón exclusivo para mujeres. Algunos hablan de acoso, entre otras, por los comentarios que le hacían.



En uno de los clips en el que el internauta que lo subió escribió “Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres", se ve cómo el turista termina casi aprisionado contra la puerta del vagón debido a la cantidad de usuarias que iban en ese momento en el metro de México.

Sin embargo, las imágenes del momento también registran a pasajeras haciendo comentarios como “¡la manoseada va gratis, eh!”, “¡va calado, va calado, va probado!”, "aviéntanos besito, algo" y "mucha ropa", mientras otras pasajeras se ríen.



También hubo quienes lo silbaron y en otros videos se oye hasta que corean una canción. El hombre, por su parte, solo mueve un poco la cabeza y sonríe, pero al parecer con algo de incomodidad.

Otro video registra que en la siguiente estación del metro de México la puerta se abre, pero el hombre no se baja, bien porque no era su parada o porque cede ante las mujeres que hacen gestos -como una que pone su pierna frente a él- para evitar que descienda.



Debido a que las imágenes se han hecho virales en varias redes sociales, los internautas no han tardado en pronunciarse sobre el momento que vivió el extranjero.

"Se veía muy incómodo el muchacho". "Se pasan, chicas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Por qué nadie lo ayuda?", “quizá es gracioso, pero no deja de ser incómodo para él, si se tratara de una chica a todos los hubieran reclamado”, “o sea que como mujeres si pueden aplicar acoso”, “antes y no es un mexicano común porque si no sería un acosador y lo bajarían a golpes”, son algunos de los comentarios que se pueden leer. Sin embargo, también hay quienes cuestionan si el hombre en realidad se subió allí por error.

El vagón exclusivo en el metro de México se implementó en el 2002 con el fin de que las mujeres se sintieran más seguras a la hora de usar el transporte público de la ciudad. Actualmente está disponible en tres líneas.