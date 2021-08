Acribillaron a tiros a actor latino de la serie ‘La Ley y el Orden’

El actor latino de la serie ‘La Ley y el Orden’ Jayquan Lewis Sánchez fue acribillado en una tienda ubicada en Fordham, en el Bronx de Nueva York .

Videos de seguridad registraron el momento en que el extra de ‘La Ley y el Orden’ ingresa al establecimiento para hacer unas compras. Sin mediar palabras, un sujeto entra y le propina siete tiros a quemarropa.

De momento no se han presentado capturas ni se tienen hipótesis del hecho. No obstante, medios locales creen que hay un problema personal, algo que no se ha confirmado.

Detalla el reporte policial que Jayquan Lewis Sánchez, actor de ‘La Ley y el orden’, recibió tres disparos en el pecho, tres en el brazo y otra más en el estómago.

“Mami, te amo. Vuelvo enseguida”, fueron las últimas palabras a su mamá.