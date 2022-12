“Actor es él”: joven que desafió desnudo a tanqueta venezolana responde a burlas de Maduro

La imagen de Hans Wuerich, marcado con perdigones, le dio la vuelta al mundo. Aclara que no es opositor ni chavista, que solo quiere un cambio para su país.

Su hazaña fue noticia. Se enfrentó, totalmente desnudo, a los tanques, gases y perdigones que lanzaban las autoridades de Venezuela para disipar las manifestaciones del pasado 20 de abril.

Otra imagen de las protestas en Caracas: joven se desnuda y se monta... Lo inspiró aquella manifestante del movimiento Indignados, de Brasil, que en 2013 embistió a las fuerzas de orden público como Dios la trajo al mundo. De la misma forma se lanzó Hans a las calles de Caracas, en medio de represión y disturbios.

“Ellos arremetieron. Primero fueron bombas, me las intentaron pegar, pero más o menos las esquivé. Después me la lanzaron, cerquita, (..) creo que perdigones”, dice el hombre, de 27 años de edad y comunicador social.

Narró además el momento en que osadamente se montó sobre la tanqueta. ”Cuando me monté, recuerdo que en el medio del techo de la tanqueta había un hueco y me asome. Había dos mujeres policías.”

Ante la pregunta sobre si sintió pena, respondió: “No para nada, para nada. Yo incluso le dije: ‘mami, por favor no tires más bombas’. Y le pregunté a la otra: ‘¿mami, tú has leído la biblia?’ y me dijo ‘no, chao, chao, chao...’”.

Hans asegura que resultó muy afectado por los gases y que casi no sintió la veintena de perdigones en su espalda porque su propósito era enviar un mensaje al mundo.

“Me encantaría que esto cambiara. En verdad que le digo al mundo que por favor, de alguna manera, ayude al pueblo porque estamos pasando mucha hambre, esto está muy mal. Hice lo que hice porque la muerte no tiene nada de malo, malo es un sistema que nos comprima, que no nos deje vivir, no nos deje tener el derecho a comer, el derecho a la vida el derecho a vivir bien”, reflexionó Wuerich.

También le contestó a las burlas del presidente Maduro, quien aseguró que Hans es un actor pagado por la oposición. “¿Tú me ves pinta de actor? No soy actor para nada. Actor es él”.

Y para Hans, su único líder es Dios: "No no no. Yo no apoyo ni a la oposición ni al chavismo. Quiero que llegue un político que sepa ser humano, que tenga misericordia por la gente y que no nos ponga a vivir injusticias".