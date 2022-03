En video quedó captado un impactante accidente ocurrido en Ciudad de México cuando una camioneta en la que iban una madre y sus hijos terminó volcada en plena avenida, quedando todos atrapados en el vehículo. Por fortuna, la ayuda no tardó mucho tiempo en llegar, porque el actor mexicano Michel Duval que justo pasaba por el lugar, se detuvo y asistió el rescate.

La grabación del momento en que Michel Duval, de 28 años, ayuda a sacar los niños fue compartida por su madre, la también actriz Consuelo Duval, quien no dudó en expresar orgullo por la acción de su hijo. En el video se observa a un hombre sobre la camioneta volcada que ayuda a tener una puerta, mientras el actor hace todo tipo de maniobras para sacar a los ocupantes.

“No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos. Debo confesar que se me hundió la panza… Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente…Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso). Gracias a Dios no hubo heridos… Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos, hasta me mareé: 'Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños'… Y sí, es mi hijo”, escribió Consuelo Duval en su cuenta de Instagram.

Los comentarios y mensajes de admiración no se hicieron esperar.

“Aplausos al héroe y a la mamá que lo educó”, “qué orgullosa te has de sentir. Les mando un abrazo a ambos”, escribieron colegas de Consuelo, recordada por sus papeles en telenovelas como 'La usurpadora' y 'El privilegio de amar', entre otras.

Por su parte, Michel Duval, quien hizo su carrera en el Centro de Educación Artística de Televisa, aún no se ha manifestado al respecto.