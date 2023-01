Actriz de ´Juego de Tronos´ pide ayuda en redes para recuperar a su hija

Josephine Gillan asegura que el servicio secreto israelí “raptó” a la bebé mientras una amiga cuidaba de ella.

La actriz, conocida por su papel de Marei en la serie televisiva ´Juego de Tronos´, dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter y creó una campaña de donaciones en Gofundme con el fin de acelerar la búsqueda de su pequeña.

Esta publicación iba acompañada del siguiente mensaje desesperado que escribió: “Hola, si pudieran tomarse un momento de su tiempo para leer la tragedia por la que estoy pasando, por favor mira dentro de tu corazón, mi bebé necesita ayuda!, Urgente!”, expresó Gillan en su cuenta.



Pero no solo se quedó en una denuncia virtual, Gillan fue a las autoridades el domingo pasado y amplió la denuncia dirigida al Departamento de Servicio Social israelí, que se llevó a la pequeña de 8 meses a medianoche mientras la cuidaba una amiga.

La artista, nacida en Kent, se ganaba la vida con películas pornográficas y como trabajadora sexual, sin mencionar los problemas de alcohol y drogas que le proporcionaron con el tiempo unos procesos depresivos, que fueron los principales motivos que hicieron que el servicio social optara por llevarse a su bebé.

La amiga grabó videos del momento en el que suplicaba a los funcionarios que no se la llevaran, pero estos hicieron caso omiso y no le dieron referencia de a dónde la llevaban.



