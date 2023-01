Actriz de ‘Patito feo’ denuncia que actor de la serie la violó

Thelma Fardín narró cómo habrían sucedido los hechos y acusó a Juan Darthés, uno de los protagonistas masculinos, de abusarla sexualmente cuando ella tenía 16 años.

El martes, la agrupación Actrices Argentinas se pronunció contra las situaciones de acoso sexual.

"El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar", indicó en un comunicado el grupo de actrices, leído en una conferencia de prensa.

Medio centenar de reconocidas figuras del teatro y la televisión argentina respaldaron la denuncia de la actriz Thelma Fardín, presente en la conferencia, que aseguró haber sido violada a los 16 años, en 2009, por el actor Juan Darthés, entonces de 45.

Según la denunciante, la violación ocurrió en Nicaragua, en medio de una gira del exitoso programa infantil ‘Patito Feo’, en el que Darthés era el principal actor y ella, una de las adolescentes de la obra.

“En 2009 estaba de gira en Nicaragua con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito. Yo seguía diciéndole que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", contó Fardín.

Por eso las actrices enviaron un mensaje contundente: "Estamos siempre desprotegidas por quienes nos contratan, no hay protocolos de acción frente a casos de abuso, necesitamos herramientas para enfrentar estas cuestiones".

En un video proyectado durante la conferencia de prensa, Fardín relató cómo fue abusada en la habitación de un hotel, donde se alojaba el elenco en el país centroamericano.

La actriz explicó que viajó "a Nicaragua la semana pasada y está asentada la denuncia en la Fiscalía de Género" de ese país.

Darthés "niega los hechos categóricamente y se presentará en Nicaragua", adelantó su abogado Fernando Burlando.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

El colectivo de actrices denunció el "régimen de violencia y de impunidad" que está presente en sus trabajos y en sus lugares de formación.

"¿A quién vamos a denunciar?, ¿Al jefe de casting, al director de la película, al maestro de teatro? Hoy decimos basta, el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar", afirmaron.