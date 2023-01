Actriz porno revela que sufrió amenazas para que no hablara sobre su relación con Donald Trump

Stormy Daniels dio una entrevista en la que contó sus encuentros amorosos con el ahora presidente de los EE.UU.

Sin importar el acuerdo de silencio que firmó con abogados del mandatario, Stephanie Clifford, nombre real de Daniels, relató, de forma pormenorizada, al programa ‘60 minutes’ cómo fue su relación con Donald Trump, los intentos por acallarla y las amenazas que recaen sobre su vida.

La mujer reveló que una compañía relacionada con Michael Cohen, abogado de Trump, la contactó para comprar su silencio por 130.000 dólares. El trámite fue realizado una semana y media antes de la elección que le dio al empresario la victoria sobre Hillary Clinton.

También contó que luego de que el Wall Street Journal revelara el acuerdo para que guardara silencio sobre su intimidad con Trump, el mismo equipo de abogados la obligó a firmar una declaración que “desmintiera” a la publicación.

“La frase que usaron fue ‘Ellos te pueden hacer de tu vida un infierno de muchas maneras’”, contó Clifford al ser preguntada por la presión que sufrió por parte de Cohen y su equipo para que firmara el documento.

Una de las revelaciones más impresionantes fue las amenazas por parte de desconocidos antes de la entrevista.

“Un hombre me abordó cuando estaba sacando a mi hija del carro y y me dijo: ‘Deja a Trump en paz, olvida la historia. Es una niña muy bonita, sería una pena que algo le pasara a su madre.’”, afirmó la actriz.

Sobre su relación con Trump, Clifford contó que solo tuvieron un encuentro sexual y fue en el 2006, justo semanas después de que Melania diera a luz a Barron Trump, el único hijo de la pareja.

Abogado de Donald Trump confiesa que le pagó a actriz porno para... “Le pregunté (por Melania) pero él trató de cambiar el tema y dijo: ‘Oh sí, tú sabes, tranquila no te preocupes acerca de eso, nisiquiera convivimos. Tenemos habitaciones separadas’”, afirmó Clifford en la entrevista.

Además comentó que aunque no quería acostarse con el presentador de ‘El Aprendíz’, la relación siempre fue concensuada: “No, no quería (tener relaciones con Donald Trump), pero yo no dije que no. No soy una víctima, todo fue concensuado.”

La entrevista se une a los muchos escándalos sexuales que ha tenido Donald Trump desde que asumió el cargo del hombre más poderoso del planeta, es decir, la presidencia de los Estados Unidos.