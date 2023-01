Actriz porno Stormy Daniels demanda a Trump por difamación

El presidente de EE. UU. la llamó estafadora, luego de que hablara sobre su supuesta relación extramatrimonial y denunciara amenazas en su contra.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura haber tenido una relación con el mandatario en 2006 y 2007, cuando éste ya estaba casado con Melania Trump y el hijo menor de ambos era un bebé.

En su primera demanda, Clifford pidió a un juez de Los Ángeles que anule un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar del asunto y por el cual recibió un pago de 130.000 dólares del abogado personal de Trump, Michael Cohen, investigado a su vez por la Policía federal y la Fiscalía de Nueva York. Clifford argumenta que el acuerdo no es válido porque nunca fue firmado por Trump.

Y luego, este lunes, la presunta examante de Trump presentó una demanda ante la corte federal de Nueva York, ventilando aún más un asunto que la Casa Blanca parece querer callar.

En su demanda, presentada por el abogado de la actriz, Michael Avenatti, ésta reclama a Trump 75.000 dólares por la supuesta difamación que el presidente causó al calificarla de estafadora en su cuenta Twitter, que tiene 50 millones de seguidores.

A fin de marzo, la actriz reveló detalles de su presunta relación con Trump en una sonada entrevista con la CNN y dijo que, en 2011, cuando trataba de vender su historia a la revista Touch, fue amenazada por un desconocido en un estacionamiento de Las Vegas.

Clifford contó que estaba en su coche con su bebé, y que el hombre sugirió que la niña sería perjudicada si la actriz hablaba públicamente de la relación con el mandatario.

Al final la historia nunca fue publicada, según la prensa estadounidense porque Michael Cohen amenazó con demandar a la revista Touch.

En abril pasado, la actriz encargó un retrato del hombre desconocido que fue difundido por televisión. Su abogado ofreció una recompensa de 100.000 dólares por datos sobre el hombre.

Al día siguiente, Trump lo ridiculizó en un tuit, y dijo que se trataba de un croquis realizado "años más tarde, de un hombre que no existe". Aseguró que todo es una "estafa" de Clifford a la prensa.

La exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien también asegura haber tenido una aventura con Trump y presentó una demanda judicial para escapar de un contrato que le impedía contar su historia, llegó el 18 de abril a un acuerdo amistoso que le permitirá difundirla.

