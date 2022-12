Actual sistema de inmigración de EE. UU. amenaza seguridad nacional, afirma Donald Trump

El presidente se remitió a un informe que apoya la suspensión del sistema de lotería ‘green card’, que existe hace 28 años, y la ‘migración en cadena’.

El presidente Donald Trump dijo el martes que el actual sistema de inmigración de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional, en momentos en que su gobierno busca el respaldo de la Suprema Corte para levantar la protección que gozan 700.000 inmigrantes.

Días después de que Trump causara una gran polémica al denunciar el ingreso de migrantes procedentes de, según dijo, "países de mierda", el gobierno reorientó el debate a la relación entre la inmigración y la amenaza terrorista.

Un reporte de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior indica que cerca de 75% de las 549 condenas por terrorismo internacional en las cortes de Estados Unidos desde los ataques de Al-Qaida el 11 de septiembre de 2001, involucran a personas nacidas en el extranjero, incluidas 148 que obtuvieron la ciudadanía tras llegar al país.

"Hemos remitido al Congreso una lista de recursos y reformas. Necesitamos mantener la seguridad en Estados Unidos, incluyendo la remoción de un sistema de cadena aleatoria de migración y lotería", señaló.

El fiscal general Jeff Sessions divulgó el informe cinco días después de que Trump rechazara un acuerdo bipartidario para reformar programas de inmigración, financiar en parte un muro en la frontera con México y garantizar el estatus de los llamados "dreamers", inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país siendo niños y que han sido beneficiados con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

"Este reporte revela una realidad indiscutiblemente aleccionadora: nuestro sistema de inmigración ha socavado nuestra seguridad nacional y seguridad pública", dijo Sessions.

"Y la información en este reporte es solo la punta del iceberg: actualmente tenemos investigaciones por vínculos con el terrorismo contra miles de personas en los Estados Unidos, incluidas cientos de personas que vinieron como refugiados", añadió.

El Departamento de Justicia anunció el martes que apelará directamente ante la Suprema Corte un bloqueo interpuesto por un juez de San Francisco contra la decisión de Trump de eliminar el DACA, dejando de lado a la Corte de Apelaciones de California.

"El anuncio de hoy es el último de un inquietante patrón de acciones hostiles dirigidas contra los jóvenes inmigrantes" en el país, dijo Lorella Praeli, de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos.

Asimilación

La Casa Blanca sostiene que esos dos programas llevan a Estados Unidos demasiadas personas que no pueden adaptarse y carecen de habilidades y educación para contribuir a la sociedad.

"Un sistema de inmigración que funcione correctamente promueve la asimilación en todas sus formas, a través de cualquier mecanismo por el cual esas personas lleguen a Estados Unidos", dijo un alto funcionario del gobierno a periodistas en una reunión explicativa sobre el reporte.

"No promueve la admisión de individuos que no podrían tener éxito, que no se integrarían, que potencialmente podrían radicalizarse o ya se han radicalizado y representan una amenaza a nuestra seguridad nacional", agregó.

Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que aspiran a un sistema como el de Canadá o Australia, donde los candidatos a inmigrantes son evaluados por las habilidades y conocimientos que puedan llevar al país.

Asimismo, negaron que Trump sea racista después de que legisladores demócratas dijeron a la prensa que el mandatario hablara de "países de mierda" en un acalorado debate sobre las políticas de inmigración.

El problema, dijeron, es la lotería de las "green card" y la inmigración en cadena.

"Cada nación continuamente evalúa sus necesidades", afirmó un funcionario.

El gobierno busca asegurarse de que el sistema de inmigración "sirva a los intereses nacionales", incluso revisando las probabilidades "de éxito de una persona" después de llegar al país, dijo.

