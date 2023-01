Acudieron a clínica de fertilidad para tener hija, pero cuando creció se llevaron tremenda sorpresa

La niña comenzó a presentar rasgos asiáticos que no correspondían a los padres. Esto fue lo que sucedió.

Una clínica de fertilidad en Nueva Jersey confundió la esperma del papá y acabó usando la de un hombre nacido en Asia.

Aunque los padres, identificados como Kristina Koedderich y Drew Wasilewski, recalcaron que quieren a su hija, emprendieron acciones legales contra el centro médico.

Estos hechos se remontan a 2013, cuando Koedderich dio a luz a una niña. Sus padres descubrieron que algo no cuadraba cuando a los dos años empezó a presentar rasgos asiáticos.

Entonces, decidieron hacer una prueba de ADN: genéticamente la niña no tenía relación con Drew.

Por eso reclamaron a la clínica de fertilidad, que incurrió en un error cuando realizó el proceso.

“Ahora me preocupa que tenga un hijo biológico del que no sé”, le contó el padre a NBC, teniendo en cuenta que no se conoce qué pasó con su esperma.

Ante los hechos, tanto Kristina como Drew, quienes se divorciaron, anunciaron una demanda por daños y perjuicios contra la clínica.

Además, la justicia estadounidense ordenó que se revelen los nombres de los dueños de la esperma que se utilizó ese día en este lugar. Con esto se busca conocer quién es el padre biológico de la niña.

Por su parte, la clínica sostuvo que se toma este proceso seriamente y envió un parte de tranquilidad a sus otros pacientes.