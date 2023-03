¿Acusación contra Donald Trump lo inhabilita para aspirar de nuevo a la Presidencia?

Con la acusación anunciada y Donald Trump convirtiéndose en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales, ahora la gran pregunta es: ¿qué sigue para él y para su campaña a la Presidencia? Entretanto, Joe Biden prefiere guardar silencio.

“No, no voy a hablar sobre la acusación contra Trump”, dijo Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Aún no es claro que Donald Trump vaya a ir preso, ni tampoco el alcance de los cargos, que se mantienen sellados mientras se presentan ante la corte. Eso, según su defensa, sería el martes. Trump llegaría en compañía del servicio secreto, le tomarían fotos, huellas dactilares y le leerían sus cargos. Para sus seguidores, esta acusación lo fortalece.

“Esto lo va a poner en la Casa Blanca de nuevo, entonces dejen que lo arresten. Él va a ganar”, exclamó Kathy Clark, simpatizante de Trump.

Si bien no se conocen los cargos, el proceso en su contra es en el marco de los 130 mil dólares pagados a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Esos dineros habrían sido pagados con recursos de su empresa y clasificados en los registros de la organización Trump como “gastos legales”. No obstante, no es claro si los cargos solo serán por eso.

“No sabemos qué hay en la acusación. Entonces podríamos estar viendo cargos por finanzas de campaña, fraude en transacciones bancarias”, señaló Jessica Levinson, analista.

Una acusación que, en todo caso, no lo inhabilita, incluso si es condenado, podría seguir aspirando a la Presidencia de Estados Unidos.

Sí en efecto los cargos son por falsificar los registros financieros, Donald Trump podría enfrentar una condena de hasta cuatro años de cárcel, pero al ser delito menor sería excarcelable e, incluso, lo más seguro es que su juicio lo pueda enfrentar en libertad.

El expresidente niega haber quebrantado la ley y acusa al fiscal de distrito de Manhattan que presentó los cargos, el demócrata Alvin Bragg, de emprender una "caza de brujas política".

El objetivo, según él, es impedir que el Partido Republicano le nomine como candidato a la Casa Blanca en un momento en el que es el claro favorito, aunque parece haber perdido la capacidad de movilización y el lustre de antaño.