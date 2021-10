Acusado de abusar de sus hermanas y primas dejó confesión y se fugó: “Entenderé si no me perdonas”

Marcos Vitor Aguiar es un estudiante de Medicina a quien las autoridades de Brasil buscan porque, según su confesión, abusó de sus hermanas y de sus primas menores de edad. Aparentemente agobiado por sus actos, le envió un mensaje a su madrastra en el que le pedía perdón.

El joven de 22 años se fue de Brasil, al parecer hacia Estados Unidos, luego de las denuncias por parte de una prima suya, de 12 años. La menor reveló en julio de este año que desde los 5 los 10 había sufrido violencia sexual por parte de Marcos.

Meses después de esta delación, las hermanas de 3 y 9 años, más otra prima de 15 años, les contaron a las autoridades que habían sido víctimas de vejámenes por parte del joven.

Sin embargo, Marcos Vitor Aguiar ya había huido.

Pidió perdón a través de un mensaje a su madrastra

Vitor escribió un mensaje en el que pedía perdón por sus actuaciones cuando era adolescente.

“Esa fue una parte oscura de mi vida que me avergüenza mucho y a la que nunca quise volver. No hay nada que justifique lo que pasó, nada que me exima. Solo puedo pedir perdón para ti y para toda la familia que siempre me acogió muy bien”, escribió.

En el mensaje, enviado a través de WhatsApp, también señaló que no hay “nada que alivie la culpa que siento".

En los testimonios recogidos por los investigadores, las víctimas señalaron que los encerraba en su habitación y les hacía tocamientos indebidos, reseñó O Globo .

Familiares piden que se emita una orden internacional para encontrar a Vitor y que responda por el espantoso crimen, pues abusó de sus hermanas y primas.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320