Acusan a sacerdote de abuso sexual en México

Guillermo Gil Torres fue capturado el viernes luego de la denuncia que presentó la abuela del menor, informó la policía ministerial. La mujer había afirmado que el niño estaba visiblemente triste y nervioso y había pedido que ya no lo llevaran jamás a la iglesia.

Los incidentes comenzaron en noviembre, cuando Gil Torres, que oficiaba en la parroquia de Santa Rosa de Lima, invitó al menor a que mirara fotografías de viajes que había hecho y presuntamente comenzó a frotarle las piernas, dijo la policía, con base en el testimonio de la familia.

La arquidiócesis de San Luis Potosí no respondió el sábado a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos que se le enviaron para que hiciera declaraciones sobre el particular.

Según la prensa mexicana, Gil Torres fue suspendido en mayo de sus funciones eclesiásticas después de la presentación de la denuncia. Fue arrestado mientras conducía su automóvil en la capital del estado del mismo nombre, donde se ubica el templo.

A principios de la semana, un juez en el mismo estado ordenó el arresto del sacerdote Eduardo Córdova, que también enfrenta denuncias de abusar de menores.

Córdova se desempeñaba recientemente como representante legal de la arquidiócesis. La procuraduría estatal indicó el miércoles que se encuentra prófugo.

Diecinueve personas presentaron denuncias penales contra Córdoba, al que acusan de haber abusado sexualmente de ellos.

La Iglesia católica en México anunció en mayo que el Vaticano despojaba a Córdova de todas sus funciones clericales debido a las investigaciones sobre la denuncia de que había abusado sexualmente de un adolescente de 16 años en 2012.

Activistas habían colocado una foto de Córdova en un cartel publicitario de San Luis Potosí con un retrato del sacerdote acompañado de las palabras: " ¿Fuiste víctima? ¡Denúncialo!"