Acusan a Trump de insensible por tosca llamada a viuda de un soldado muerto en emboscada

“Él sabía a lo que se exponía”, fue el mensaje del presidente a la mujer, asegura legisladora demócrata.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está envuelto en una nueva polémica por supuestamente decirle a la viuda de un soldado muerto en Níger que "él sabía a lo que se exponía", según una legisladora demócrata que lo acusó de "insensible".

El soldado, La David T. Johnson, de 25 años, murió durante una emboscada en Níger a principios de octubre.

Sus restos llegaron el martes al aeropuerto de Miami, en Florida (sureste). Cuando su viuda, Myeshia Johnson, embarazada de su tercer hijo, se dirigía a recibir el féretro, recibió una llamada de Trump, según Frederica Wilson, representante demócrata y quien acompañaba a la mujer.

"No escuché toda la conversación telefónica, pero le oí decir 'estoy seguro de que él sabía a lo que se exponía, pero esto es doloroso'", declaró la legisladora a CNN.

"Este hombre está enfermo. Tiene un corazón de piedra y carece de piedad y simpatía. Es una viuda en duelo", se indignó en la entrevista.

"La legisladora demócrata se inventó completamente lo que dije a la esposa de un soldado muerto en combate (y tengo las pruebas). ¡Triste!", afirmó Trump en Twitter.

Wilson a su vez desmintió al presidente en CNN: "No sé de qué tipo de pruebas habla. No era la única en el coche, y también tengo pruebas", dijo.

La llamada, de la que inicialmente informó la prensa local de Florida, saltó a los titulares de la prensa nacional el miércoles de mañana y la legisladora dio varias entrevistas en las que insistió en que la viuda estaba muy triste porque el presidente no sabía siquiera el nombre de su esposo.

La patrulla conjunta en la que estaba Johnson sufrió el 4 de octubre una emboscada de un grupo yihadista en la frontera con Mali, que le costó la vida a cuatro soldados estadounidenses y a otros cuatro de Níger.