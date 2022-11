Acusan a una mujer de quemar a su pareja con sopa hirviendo porque iba a jugar fútbol

En Perú hay conmoción por el caso de violencia que terminó con un hombre gravemente quemado luego de que su pareja le lanzara sopa caliente. Los hechos ocurrieron en el distrito de Breña, en la provincia de Lima.

Según el relato de Jhon Nolache Primero, de 24 años, su compañera le ocasionó graves lesiones en el rostro, un hombro, el pecho y el cuello.

Jhon explicó que todo pasó en medio de una discusión porque él quería salir a jugar fútbol, pero su pareja, quien fue identificada como Flor Esmilda Huaches Huamá, de 23 años, no estaba de acuerdo.

En entrevista con América Noticias, el hombre quemado con sopa relató cómo ocurrieron los hechos: “Yo la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta”.

El hombre quería que ella se tranquilizara, pero la situación subió de tono y, según su testimonio, Flor lo habría amenazado con un cuchillo.

“Me vino a querer empujar, me amenazó con un cuchillo, yo le quité. Y me metió un cachetadón, yo también”, dijo Jhon.

Luego intentó abrazarla, pero en ese momento “ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me echa en la cara… Yo sentí que chispeó algo en mi vista”, aseguró.

El hombre recibió atención médica en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima y denunció a su compañera por la agresión. La mujer está siendo buscada por las autoridades, pues es incierto su paradero.