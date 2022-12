Adelantan publicación de libro prohibido por Trump sobre su gestión en la Casa Blanca

La publicación cuestiona su capacidad para gobernar, dijo Michael Wolff, el autor de ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’.

"El 100% de quienes lo rodean, Jared Kushner, su yerno, Ivanka Trump (su hija), cuestionan su capacidad para gobernar", dijo Michael Wolff en el canal NBC.

"Todos lo han descrito de la misma manera, dicen que es como un niño, lo que quieren decir es que necesita gratificación inmediata, todo gira en torno a él", indicó el autor del libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fuego y enojo en la Casa Blanca de Trump"), quien fue invitado al famoso programa matutino "The Today Show".

"Dicen que es un imbécil, un idiota", insistió el escritor, habiendo entrevistado a fuentes que se codean con el presidente de Estados Unidos "todos los días".

Michael Wolff también afirmó haber hablado "tres horas" con el multimillonario, antes o después de su elección, para su libro.

"Por supuesto, hablé con el presidente, si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero no estaba en 'off' (es decir, comentarios destinados a mantener bajo anonimato), acotó, si bien el mandatario estadounidense escribió la noche del jueves en su cuenta de Twitter que "nunca habló para un libro".

El lanzamiento de "Fire and Fury: Inside the Trump White House", originalmente programado para el martes, fue adelantado y saldrá al público desde este viernes.

