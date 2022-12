¿Adicto a las selfies? Si sube más de seis al día, podría tener un trastorno psicológico

Quienes se toman constantemente retratos y los publican en internet tendrían problemas de depresión y falta de confianza, dice estudio realizado en Reino Unido.

“La imagen propia no es consistente con lo que el individuo quiere. Si constantemente me tomo fotografías, quiere decir que necesito confirmación, y que las relaciones en las que estoy involucrado no me llenan”, indica la investigación.

Según los especialistas, esta actitud se considera crónica cuando el individuo sube más de seis selfies al día.

Quienes sufren este trastornos, son designados por investigadores ingleses como ‘selfieties’.

“Cuando se tiene problemas de imagen propia y autoestima, se está a un paso de la depresión y los trastornos de la personalidad”, añade el informe.

Los especialistas aseguran que esta condición debe ser tratada por un psicólogo. En Reino Unido, por ejemplo, anualmente unas 100 personas acuden a sesiones de psicoterapia para tratar esta condición.