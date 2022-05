Adolescente llamó a su mamá para decirle que su padrastro actuaba raro y luego apareció muerta

Hay conmoción y tristeza en Texas, Estados Unidos , luego del asesinato de Lauren Juma, una adolescente de 16 años que soñaba con ser militar. La joven, que habría sido ultimada con arma de fuego por su padrastro, alcanzó a llamar a su mamá para contarle que el hombre estaba teniendo comportamientos extraños.

Según reporta People , la progenitora, que estaba trabajando por fuera de la vivienda, recibió con miedo esa llamada, pues la joven estaba rogándole que la salvara.

"Mi bebé me llamó, me llamó por FaceTime y me dijo 'mamá, ayúdame'. Esa fue la última vez que escuché su voz”, aseguró Laurie Young, progenitora de la fallecida.

Luego de recibir ese recado, la mujer llamó a una familiar para que diera alerta a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo.

Cuando los uniformados de Policía llegaron a la vivienda, escucharon disparos. Tras abrir la puerta, el hombre, que no tenía pantalones puestos, salió de la vivienda.

Tras arrestar al sujeto, los oficiales se toparon con el cuerpo de la adolescente, que estaba semidesnuda. Esa situación llevó a los investigadores a creer que había sido abusada sexualmente antes de ser ultimada.

El juez que adelanta el caso impuso una fianza de 2 millones de dólares al hombre de 60 años señalado de acabar con la vida de Lauren Juma.

La madre de la víctima narró que no sale del shock, pues su pareja “trataba a Lauren como si ella fuera su hija. No entiendo. Él se puede pudrir en la cárcel, no tenía razón para arrebatarme a mi hija”.