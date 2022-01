Advertencia a Kanye West del primer ministro de Australia: “Sin vacuna no hay gira”

Scott Morrison, primer ministro de Australia, hizo una advertencia a Kanye West después de conocerse la noticia sobre su próxima gira. El rapero estadounidense planea dar un concierto en el país de Oceanía el próximo mes de marzo.

Morrison le recordó a Kanye West que deberá estar vacunado contra el COVID-19 si quiere entrar al país, de lo contrario, no se le permitirá el ingreso.

“Las reglas son que tienes que estar completamente vacunado, son las reglas (…) Se aplican a todos como la gente ha visto. No importa quién seas, sigue las reglas y puedes venir, si no, no puedes”, sostuvo el jefe de Estado.

"Francamente, no sé el estado de vacunación del Sr. West. Aparentemente, el Sr. West afirma estar vacunado", dijo el ministro de Salud, Martin Foley.

Hasta el momento, se desconoce si Kanye West está vacunado, no obstante, durante una entrevista en julio de 2020, el productor calificó la vacuna contra el COVID-19 como “la marca de la bestia”.

“Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas, para llegar donde no podemos cruzar las puertas del cielo”, había dicho el exesposo de Kim Kardashian.

Es bueno recordar que Scott Morrison hace esta advertencia tan solo unas pocas semanas luego de que el tenista Novak Djokovic fuera expulsado de Australia porque tampoco estaba vacunado.